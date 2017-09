Ouderen laten honderden miljoenen pensioen liggen

Duizenden mensen vergeten elk jaar hun pensioen aan te vragen. ABP, PFZW en PMT, de drie grootste pensioenfondsen van Nederland, hebben in totaal zo’n 350 miljoen euro aan nooit opgevraagde pensioenen liggen. De meeste rechthebbenden worden snel gevonden door de pensioenfondsen. Vaak is een telefoontje naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voldoende. De SVB verzorgt de AOW-uitkering en daar staan de meeste mensen geregistreerd. Maar een aanzienlijke groep blijft onvindbaar. Het gaat dan vaak om mensen die een paar jaar pensioen hebben opgebouwd en naar het buitenland zijn vertrokken. ,,Pensioenfondsen beschouwen die vergeten pensioenen als een soort ereschuld'', zegt Daniël in ’t Wel, pensioendeskundige bij pensioenuitvoerder MN. ,,Het is hun pensioen, waar ze zelf voor gespaard hebben.'' De pensioenfondsen besteden daarom veel tijd en moeite aan het achterhalen van deze mensen.

Men weet het niet

Het pensioenfonds Vervoer slaagde er de afgelopen twee jaar in om 32.000 mensen op te sporen. Ze zoeken nog naar 20.000 mensen. Pensioenfonds PFZW, voor de zorg- en welzijnssector, wist vorig jaar nog 3.000 mensen te vinden. Daar wordt nog naar 16.000 mensen gezocht. ,,Veelal gaat het om kleine pensioenen'', zegt In ’t Wel. ,,Mensen weten vaak niet dat ze nog recht hebben op een pensioen''. De pensioenfondsen vinden meer mensen sinds ze beter toegang hebben tot verschillende registers. Zo kunnen ze kijken in het niet-ingezetenenregister, waar namen en adressen staan van Nederlanders in het buitenland. Via de basisregistratie personen worden veel mensen in Nederland gevonden.

De grootste moeite

De grootste moeite kost het mensen te vinden die in de jaren '60 en '70 pensioen opbouwden. In die tijd hadden mensen nog geen BSN-nummer. Als de naam verkeerd is gespeld in de administratie, is het moeilijk of zelfs onmogelijk de persoon te achterhalen.



Pensioenfondsen benadrukken dat ook nabestaanden rechten hebben. De partner van een overleden rechthebbende heeft zelf recht op nabestaandenpensioen. Bij verzekeraars, die zo’n 20 procent van de pensioenen verzorgen, speelt het probleem nauwelijks, laat een woordvoerder van het verbond van verzekeraars weten. Zij hebben de deelnemers aan pensioenregelingen goed in beeld.