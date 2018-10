Oude Air Miles blijven maand langer geldig

Het is een grote ergernis voor de spaarders die nog even snel hun punten dachten kwijt te kunnen: de slechte of zelfs totale onbereikbaarheid van de klantenservice en website van Air Miles. Op sociale media beklagen spaarders zich massaal dat ze vastlopen en daardoor hun ‘oude’ punten dreigen te verliezen.

Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Air Miles, komt nu tegemoet aan de klachten. ,,We willen mensen de gelegenheid geven om de punten uit te geven. Daarom hebben we besloten de inlevertermijn met een maand te verlengen”, laat een woordvoerder weten. En hij voegt eraan toe: ,,Als het niet lukt om te bellen of in te loggen, raden we mensen aan om het op een ander moment nog eens te proberen.”