Oranje niet op WK? Dan maar geen nieuwe tv

De tv-markt verkeert in een crisis. We kopen minder toestellen en daar gaat het aanstaande WK voetbal zonder Oranje niets aan veranderen. Fabrikanten en winkels hopen nu op het nieuwe ei van Columbus: nog grotere modellen.

Steevast stijgen de tv-verkopen met een WK-voetbalmanie in het vooruitzicht. Steevast, behalve deze keer. Oranje blijft thuis, geen tv-hausse.

In vergelijking met 2014, toen het Nederlands elftal wel meespeelde, blijven de verkopen momenteel 26 procent achter, heeft marktonderzoeker GfK op aanvraag van deze krant berekend. ,,Ook vier jaar geleden waren de eerste maanden niet positief voor tv-verkopen", zegt Menno van den Elzen van GfK. ,,Maar de markt leefde toen helemaal op in de weken voorafgaand aan het WK."

Daar is nu geen sprake van. ,,Voetbalfans zullen er deze keer het beste van maken met de tv-toestellen die ze al hebben. Er heerst geen voetbalgekte, die mensen dwingt om hun tv's te upgraden voorafgaand aan een belangrijke wedstrijd van het eigen team."

Winkels en fabrikanten houden desondanks de moed erin. ,,De traditionele stijging van de tv-verkopen rond het WK zal deze keer lager liggen," zegt een woordvoerder van Mediamarkt. ,,Mensen zijn nu eenmaal minder geneigd een nieuwe tv te kopen nu Nederland niet meedoet."

Toch stunten

De elektronicagigant laat niet na toch met WK-prijzen te stunten. ,,We gaan gewoon door met onze acties, alleen niet zo uitgebreid als wanneer Oranje wel zou meedoen."

Ook de tv-fabrikanten houden zich koest, op de Zuid-Koreanen LG en Samsung na. Samsung, dat in België optrekt met de Rode Duivels, verwacht dit jaar in Nederland een 'geringe toename' in aanloop naar het WK en hoopt daarbij op regulier sportvertier als de Tour de France en de Formule 1.

Aartsrivaal LG is wat positiever. ,,Twee jaar geleden deed Nederland ook niet mee aan het Europees kampioenschap", zegt Jeroen Peeters van LG Benelux. ,,Toch zagen we toen een piek in tv-verkopen. Die verwachten we dit jaar ook weer."

Aan voorspellingen waagt hij zich niet. ,,De periode dat het allemaal moet gebeuren valt in deze twee weken. Als het toernooi begint, is het voorbij."

De Belgen halen we niet meer in. ,,Ik ben ook verantwoordelijk voor België, dat wel meedoet. En daar liggen onze verkopen nu al veel hoger dan een jaar geleden."

Opsteker

Fabrikanten en winkels hadden de opsteker goed kunnen gebruiken: de Nederlandse tv-markt verkeert in crisis. ,,Tot half juni ligt het aantal tv-verkopen in Nederland al 11,4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar", zegt Van den Elzen van GfK. ,,Wij voorspellen dat de tv-verkopen dit jaar nog onder die van 2017 zullen liggen."

Nederlanders kopen dan wel minder tv's, als ze er één aanschaffen, dan kopen ze wel de betere en grotere tv's. ,,Wel zien we dat er per televisie meer geld wordt uitgegeven omdat consumenten investeren in nieuwe technologieën die de beeldkwaliteit verbeteren, maar ook omdat ze een groter toestel willen."

,,We zitten een beetje in een dip wat betreft tv-verkopen", erkent ook Peeters van LG. ,,Tot twee jaar geleden ging het goed, omdat mensen hun oude toestel vervingen."