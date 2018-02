Opnieuw kopstuk weg bij ABN Amro

Het blijft rommelen aan de top bij ABN Amro. Het laatste slachtoffer in de machtsstrijd is president-commissaris Olga Zoutendijk. Zij treedt al na twee jaar terug als hoogste toezichthouder.

Het vertrek van Zoutendijk (57) komt onverwacht. Ze is nog maar twee jaar president-commissaris en zit nog geen vier jaar in het toezichtsorgaan.

Haar vertrek is een rechtstreeks gevolg van de chaotische opvolgingsprocedure van Gerrit Zalm als bestuursvoorzitter in 2016. Zoutendijk zat in het comité dat de opvolging van Zalm moest voorbereiden, maar bleek een dubbele agenda te hebben. De raad van bestuur had voor Chris Vogelzang gekozen als opvolger van Zalm. Maar Zoutendijk vond hem te licht en schoof zichzelf naar voren.

Dat zette kwaad bloed, zowel binnen als buiten de bank. Oud-voorzitter Zalm zegt in het Financieele Dagblad: ‘Vooral haar rol bij mijn opvolging vind ik kwalijk. Je kunt niet in een benoemingscommissie zitten en jezelf proberen te lanceren als opvolger van de bestuursvoorzitter.’ Ook bij de staat, die nog steeds grootaandeelhouder is, viel de interventie verkeerd. Uiteindelijk werd niet Zoutendijk maar financieel bestuurder Kees van Dijkhuizen de nieuwe topman.

Trap

De gang van zaken bedierf het afscheid van Zalm als bestuursvoorzitter. De man die de bank uit het dal had getrokken en had klaargestoomd voor de beursgang, kreeg min of meer een trap na van zijn baas, de president-commissaris. Ook andere leden van het bestuur stapten op toen duidelijk was dat ze niet voldeden in de ogen van de raad van commissarissen en ze hun carrièrekansen verkeken zagen. In anderhalf jaar vertrokken er zeven bestuursleden bij de bank.

Harald Benink, hoogleraar banking and finance aan de Universiteit Tilburg, denkt dat Zoutendijk zich verkeken heeft op de Nederlandse cultuur van toezichthouden. ,,Zij heeft het grootste deel van haar werkzame leven doorgebracht bij bedrijven met een Angelsaksiche cultuur. Daar zitten bestuurders en commissarissen bij elkaar in één bestuur. Commissarissen zijn veel actiever betrokken bij het beleid. Hier is de commissaris een toezichthouder.’’

Cultuur

Dat verschil in cultuur is Zoutendijk opgebroken, vermoedt Benink. ,,Cultuur is heel belangrijk. Dat zag je toen Rijkman Groenink de baas was bij ABN Amro. Toen heerste er een cultuur van risico’s nemen. Dat is niet goed afgelopen. Nu zie je dat de Nederlandse cultuur van toezicht houden botst met de Angelsaksische cultuur.’’