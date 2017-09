Opmars goedkope vlucht niet te stuiten

Het afgelopen kwartaal vlogen in totaal ruim 20 miljoen mensen van en naar Nederland. Dat is een record. De opmars van de prijsvechters is onstuitbaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2010 vervoerden maatschappijen als easyJet en Ryanair 3,4 miljoen passagiers in datzelfde kwartaal, nu zijn dat er ruim 7 miljoen. Alleen al de afgelopen maanden steeg hun marktaandeel met 2 procent tot 37 procent.



Vooral vakantievierders hebben het goedkope vliegtuig ontdekt. Het meest wordt gevlogen op Spanje, met Amsterdam-Barcelona als populairste route. Ook Turkije en Italië zijn geliefde bestemmingen. Daarnaast wordt er veel gevlogen tussen Nederland, Groot-Brittannië en Ierland. De route Amsterdam-Dublin is zelfs de op een na drukste route voor de prijsvechters.