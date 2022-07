Oplopend personeelstekort bezorgt Duitse bedrijven hoofdbrekens

Eu­ro-ministers zijn het eens: Kroaten mogen volgend jaar betalen met de euro

Hoogstwaarschijnlijk stapt Kroatië in januari volgend jaar over naar de euro. Daar hebben de ministers van Financiën in de eurozone toestemming voor gegeven. Hiermee zou het land aan de Adriatische Zee het twintigste lid van de eurozone worden.

16 juni