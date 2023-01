Operationeel directeur Schiphol vertrekt na ‘verschil van inzicht’

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis legt haar bestuursfunctie bij de luchthaven per 1 februari neer. Er zou met de raad van commissarissen een ‘verschil van inzicht’ over de ‘operationele aansturing van de luchthaven’ zijn dat niet te overbruggen is. Deze week leek Schiphol de problemen met bagage en lange rijen voor de korte termijn opgelost te hebben.

Buis laat in een reactie weten het te betreuren dat de luchthaven en zij ‘op basis van dit verschil uit elkaar gaan’. Dat geldt ook voor Jaap Winter, president-commissaris van Royal Schiphol Group. ,,Het is spijtig dat dit verschil van inzicht is ontstaan.” Waar dit verschil precies betrekking op heeft, is niet bekend.

Buis heeft achttien jaar voor de Royal Schiphol Group gewerkt. In die tijd bekleedde zij verschillende functies, zoals topvrouw van Lelystad Airport. Totdat er een nieuwe operationeel directeur is gevonden, nemen topman Ruud Sondag en financieel directeur Robert Carsouw de functie waar.

Limiet

Schiphol liet eerder deze week weten na maart geen limiet meer in te stellen op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Er zijn genoeg beveiligers geworven om problemen zoals vorig jaar tijdens de meivakantie te voorkomen, aldus interim-topman Ruud Sondag afgelopen woensdag nog. Het aantal beveiligers zou volgens de luchthaven fors zijn gestegen. Ongeveer de helft van de circa 850 nodige beveiligers is al in training of aan het werk. De komende weken komen daar nog eens een paar honderd bij, verwachtte Schiphol.

Hoe het zit na de meivakantie was nog niet duidelijk. De overleggen over de zomervakantie zouden binnenkort van start gaan. ,,Dan hebben we ook alweer meer personeel en dan is de drukte over een langere periode gespreid”, klonk het.