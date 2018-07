Open brief aan Macron: Geen staatsbemoeienis Air France-KLM

interactieve kaart Huizengek­te: bekijk hier de prijzen bij jou in de buurt

12 juli Voor een gemiddeld koophuis wordt nu zo'n 288.000 euro neergeteld. Een stijging van dik 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overschrijding van 300.000 euro is slechts een kwestie van tijd, voorspelt makelaarsorganisatie NVM. Bekijk hier hoeveel duurder een woning in jouw regio is geworden.