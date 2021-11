OPEC+ wil olieproductie naar verluidt niet meer verruimen

Winkeliers vrezen dat kabinet ‘zinloze’ coronacon­tro­le aan de deur invoert: ‘Onuitvoer­baar’

Winkeliers maken zich grote zorgen over de mogelijke invoering van coronacontrole aan de deur. De vrees is dat klanten en personeel zullen wegblijven, waardoor het toch al prille herstel na de coronalockdowns verder in gevaar komt.

10 november