OPEC-akkoord: olieproductie omhoog met miljoen vaten per dag

Officieus leider van de OPEC Saudi-Arabië, en Rusland, dat geen lid is maar wel samen optrekt met de olieproducerende landen, drongen aan op de productieverhoging. In de praktijk zal de verhoging in de richting van 600.000 vaten uitkomen. De beoogde vermindering van het olieoverschot is volgens hen bereikt en de olieprijzen zijn ook weer wat hoger.



Iran zag eerder geen reden tussentijds te tornen aan het productieplafond dat nog tot het einde van dit jaar was vastgelegd. Het land ging vrijdag evengoed overstag, nadat het eerder nog was weggelopen uit overleg tussen de lidstaten. In aanloop naar de officiële bijeenkomst van de OPEC in Wenen op vrijdag vond al de hele week vooroverleg plaats tussen vertegenwoordigers van lidstaten.