Op zoek naar nieuwbouwhuis? Dat is dan 386.400 euro (gemiddeld)

De gemiddelde prijs van bestaande huizen en nieuwbouw is ruim 20 procent hoger dan net voor het uitbreken van de crisis in 2008. Dat was de laatste keer dat de woningmarkt zich op een hoogtepunt bevond. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Technische Universiteit in Delft.

Wie een nieuwbouwhuis wil bemachtigen, zal een goed gevulde portemonnee moeten meenemen. Volgens de nieuwste cijfers uit de Monitor Koopwoningmarkt betaalt een koper voor een nieuwbouwhuis nu gemiddeld 386.400 euro. Dat is 22,5 procent méér dan dat een koper er in het derde kwartaal van 2017 voor zou neertellen.

Volledig scherm © Floris Lok In vergelijking met 2008, net voor het uitbreken van de crisis, loopt dat verschil zelfs op tot 27,5 procent. Daarmee is een nieuw prijsrecord gevestigd. De records worden ook aan diggelen geslagen in de bestaande bouw. Een bestaande woning kost nu gemiddeld 298.000 euro, ook daar bedraagt de stijging ruim 20 procent ten opzichte van medio 2008.



Voor die voortdurende prijsstijgingen heeft woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft minimaal één duidelijke verklaring: het geringe aantal huizen dat beschikbaar is voor koop en huur. Schaarste stuwt immers de prijs. Andere factoren van belang: het grote aantal huizenzoekers én de lage hypotheekrente. In de nieuwbouwwereld speelt bovendien mee dat er de afgelopen jaren vooral duurdere (en luxere) huizen zijn bijgebouwd en dat die woningen van het gas moeten. ,,Alleen dat gasloos maken verhoogt de prijs van een nieuwbouwwoning al met 20.000 euro.”

Extreem

Een kleine geruststelling kan zijn, aldus Boelhouwer, dat die extreme prijzen van 3 ton lang niet overal gelden. ,,Het ligt er sterk aan in welke regio of stad je koopt.” In Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Groningen bijvoorbeeld betalen kopers nog altijd minder dan tien jaar geleden, zo laten de nieuwste woningmarktcijfers zien.

In de regio’s Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland daarentegen betaalt de huizenzoeker al snel de hoofdprijs. Niet zo heel vreemd, want dit zijn nu net de regio’s met de meest krappe woningmarkt en die staan erom bekend voorop te lopen in prijsontwikkeling. Illustratief zijn de steden Amsterdam en Rotterdam waar de huizenprijzen sinds 2013 met respectievelijk 74 en 50 procent zijn gestegen. Die prijsstijging heeft een keerzijde: de huizen zijn voor steeds minder huishoudens betaalbaar en de prijs-kwaliteitsverhouding raakt steeds meer uit balans.

Staart

,,Het resultaat kan zijn dat de prijsontwikkeling zich in de eigen staart gaat bijten", merkt de woningmarktdeskundige op. In vierde kwartaal van vorig jaar was al een duidelijke afnemende groei of zelfs stagnatie te zien in de ontwikkeling van de prijzen van bestaande woningen in Amsterdam en Rotterdam. ,,Dat is voor het eerst sinds 2013. Of daar het plafond van prijsstijgingen is bereikt, zal het komend half jaar duidelijk moeten worden.”

Door al die stijgende prijzen moeten in elk geval starters en middeninkomens vaker een woning aan hun neus voorbij laten gaan. ,,Die ontwikkeling zien we het laatste anderhalf jaar steeds meer terugkomen. Voor die groepen is het bijna niet meer te financieren en dat ondermijnt hun vertrouwen in de woningmarkt", aldus Boelhouwer. Dat is terug te zien in de cijfers van het aantal transacties. Zo registreerden het Kadaster en de makelaarsclub NVM vorig jaar voor het eerst sinds 2013 weer minder verkopen dan in het daaraan voorafgaande jaar. Het gaat om een daling van zo'n 10 procent op jaarbasis.

Voor de doorstromer lijkt het allemaal een stuk minder dramatisch op de woningmarkt. De huizenverkopers die bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog met een huis onder waarde zaten (waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis) kunnen nu opgelucht ademhalen. De huizenprijzen hebben de waarde van het huis flink opgestuwd. Bij sommige woningbezitters heeft een mogelijke restschuld zelfs plaats gemaakt voor een flinke overwaarde op het huis. Hier plaatst Boelhouwer overigens wel een kanttekening bij: ,,De lagere instroom van starters beperken de verkoopkansen van doorstromers in lagere en middeldure prijs op kortere termijn.”

Horizon

Al met al ziet de woningmarktexpert voor de iets langere termijn licht gloren aan horizon: een toename van nieuwbouwaanbod zit er mogelijk aan te komen. Het aantal nieuwbouwwoningen in de koopsector waarvoor een bouwvergunning is verleend, is in het derde kwartaal van vorig jaar namelijk voor het eerst sinds een jaar weer gestegen ten opzichte van het voorliggende kwartaal.

De 12.500 bouwvergunningen betekenen een stijging van 16,6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 en een evenaring van het aantal in hetzelfde kwartaal van 2017. Bovendien is op basis van de eerste cijfers uit het vierde kwartaal van 2018 af te leiden dat het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw waarschijnlijk nog wat verder zal oplopen.

,,Mogelijk is die stijging veroorzaakt doordat bouwers extra veel bouwvergunningen hebben aangevraagd omdat vanaf 1 jan gasloos bouwen verplicht is”, vult Boelhouwer aan. In de tweede helft van 2019 wordt duidelijk of dit inderdaad speelt of dat de stijging structureel is. Ondanks dat hij hier gematigd positief is, is hij over de prijsontwikkeling minder positief gestemd. Zijn voorspelling: de prijzen nog wel even stijgen. ,,Voor heel Nederland is het eind van de prijsstijgingen nog lang niet in zicht. De schaarste aan beschikbare en betaalbare woningen blijft immens.”