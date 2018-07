Op vakantie? Beveilig je huis met slimme waakhonden

Vakantiegangers houden van warme zomers, maar inbrekers ook. We zetten soms een extra raampje voor ze open en we zijn ook vaker en langer van huis. Hoe laat je je huis veilig achter als je straks in Frankrijk zit?

Toen Chriet Titulaer in 1989 naast het Autotron in Rosmalen het Huis van de Toekomst liet bouwen, werd dat pand jaren voorzien van futuristische snufjes. Denk aan videofoons, zonnepanelen, een centraal stofzuigsystemen en een digitale bezorgdienst voor de keukenvoorraad. Die toekomstvisie is ruimschoots ingelost, want smarthome raakt ingeburgerd. Slimme technieken voor veiligheid, comfort en energiebesparing zijn nu de gewoonste zaak van de wereld.



Verlichting, muziek, temperatuur: er is weinig wat je niet aan een app kunt overlaten of volautomatisch kunt plannen. Dat geldt ook voor de beveiliging. Vier technische snufjes om je huis veiliger achter te laten.

1. Schakel je verlichting in

Een oogje in het zeil houden hoeven we niet aan de techniek alleen over te laten, want ook voor de smarthome-evolutie gingen we op vakantie. Dus je buurman heeft de sleutel en houdt niet alleen de plantjes in de gaten, maar ook de post en de gordijnen - om zo een beetje aanwezigheid in huis te veinzen.



Dat laatste is precies iets waarvoor je ook smarthome-oplossingen kunt inzetten. De slimme verlichting van bijvoorbeeld Philips Hue, LIFX of Milight is eenvoudig te programmeren. Gebruik wel een afwisselend schema om potentiële indringers te misleiden, bijvoorbeeld tussen negen en tien ’s avonds de lampen aan, en tussen elf en middernacht weer uit. Varieer ook met het patroon: halverwege de avond in de woonkamer, en tegen bedtijd in de hal, overloop en slaapkamer.



Wil je een stapje verder, programmeer dan je deurbel om na een bepaald tijdstip te klinken als blaffende honden - voor die brutale inbrekers die eerst bij je aanbellen om te kijken of je thuis bent. Een slimme deurbel met camera geeft je bovendien de mogelijkheid om op je smartphone te kunnen zien wie er voor de deur staat, ook aan de andere kant van de wereld - mits je mobiel internet hebt. Ring, August en Skybell zijn een paar opties, beginnend bij zo’n 100 euro.

2. Vul sloten aan met sensoren

Verlichting is een handig instrument om je huis bewoond te doen lijken, maar het laatste waarop inbrekers zitten te wachten is zelf gezien worden. Investeer daarom niet alleen in betrouwbare sloten (kijk eens op politiekeurmerk.nl) maar ook in buitenverlichting en bewegingssensoren.

Een afgeschermde achtertuin is een aantrekkelijke aanvalsroute voor indringers, maar een felle lamp kan daar verandering in brengen. Bij voorkeur een die pas aanspringt als de sensor beweging detecteert. Goed voor het schrikeffect maar ook om de buren de rest van de avond niet te verblinden. Bij diverse webshops koop je ze voor een paar tientjes.

3. Houd zelf een oogje in het zeil

Doorgewinterde dieven laten zich niet misleiden door een bewegingssensor of een timer op het leeslampje achter het raam. Voor hen zijn er camera’s die beelden opslaan als zij hun slag proberen te slaan.



Een slimme beveiligingscamera doet bovendien meer dan dat. Natuurlijk zijn videobeelden van die vervelende inbraak handig, maar nog beter is het als je direct een seintje krijgt zodat je nog alarm kunt slaan. Er zijn interessante opties van merken als Somfy, Honeywell, Netatmo en Nest (ca. 200 euro per stuk) die je direct laten weten wat er in en om je huis gebeurt, ook op je telefoon.

Volledig scherm Via een app op je smartphone kun je ook op je vakantieadres een oogje in het zeil houden. © Shutterstock

4. Neem een abonnement voor extra diensten

Bewakingscamera’s zijn los aan te schaffen of te combineren in een pakket met deur- en raamsensoren en sirenes. Maar je kunt bij de aanbieders van die systemen ook een extra dienst afnemen. Voor een maandelijks bedrag, beginnend bij een paar euro, kun je meldingen naar je telefoon laten sturen, het alarm bedienen via een app of de videobeelden automatisch laten opslaan.



Bij firma’s als Verisure of VeiligWonen kun je zelfs een beveiliger inschakelen die op je alarm reageert, bij je langsgaat en eventueel de politie belt. Dat kost een paar tientjes per oproep, maar het kan je op je vakantieadres een hoop rust geven.



Tot slot: buren en familieleden blijven belangrijk, ook in de tijden van smarthomebeveiliging. Maak ze daarom onderdeel van je slimme huis en betrek ze in je plannen als je er een tijdje niet bent.