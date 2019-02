Op Intertoys-cadeaukaarten staat nog 1 miljoen euro uit

Twee dagen voordat de Intertoys-cadeaukaarten totaal waardeloos worden, zijn er nog steeds tienduizenden in omloop met daarop in totaal zo’n 1 miljoen euro. Dat bevestigt de speelgoedketen die gisteren failliet werd verklaard.

Sinds Intertoys op 12 februari uitstel van betaling aanvroeg en kreeg, komen veel mensen nog snel hun cadeaukaarten verzilveren bij de 400 filialen in Nederland en België. Het definitieve faillissement gisteren zorgde voor een nieuwe hausse. ,,Veel mensen zullen hebben gemerkt dat de webshop bijzonder traag werkte gisteravond’’, zegt woordvoerder David Brilleslijper. ,,Dat komt doordat zoveel giftcards tegelijk worden ingeleverd.’’



Inmiddels is het grootste deel van de cadeaukaarten verzilverd. ,,Naar schatting staat er nog rond de miljoen euro uit op de niet ingeleverde kaarten.’’ Hoeveel kaarten het exact betreft, kan Intertoys niet zeggen. ,,Wij kennen enkel het totale bedrag. Het gaat in elk geval gemiddeld om kleine bedragen per kaart.’’

‘Wel zo eerlijk’

Bij een gemiddeld bedrag van 10 euro per kaart zouden er nog zo’n 100.000 stuks in omloop zijn. Bij een tegoed van 7,50 euro gaat het om zelfs ruim 130.000 kaarten. Deze kunnen nog uiterlijk tot en met zondag worden ingeleverd bij Intertoys. ,,Eigenlijk kan dat helemaal niet meer bij een faillissement’’, liet de speelgoedketen eerder weten. ,,Maar wij vinden dit wel zo eerlijk naar onze klanten toe, zien het als een gebaar.’’



Ondanks de schappelijk opstelling van Intertoys pleit VVV Cards, uitgever van de bekende VVV Cadeaukaart, voor een betere consumentbescherming. ,,De consument is nu vaak niet beschermd tegen faillissementen van bedrijven die cadeaukaarten uitgeven’’, zegt Raymond Smits van Waesberghe, manager marketing bij VVV Cards.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Waalwijk Spoorstraat Een Intertoys-filiaal in betere tijden © Beeld Werkt

Verplichte derdenrekening