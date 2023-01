Op de aandelenbeurs is het feest: beste start van de AEX in veertien jaar

De economie piept en kraakt, maar op de aandelenbeurzen is het feest. De Amsterdamse beurs heeft zelfs de beste start in veertien jaar achter de rug.

Quote Het is ongekend wat er gebeurt. Ik had wel enige reactie verwacht op de forse dalingen van vorig jaar maar niet zo fors Corné van Zeijl, Actiam Het is vooral feest op de Europese en Aziatische beurzen. Maar waar komt die jubelstemming - in Amsterdam kreeg de AEX er ruim vijf procent bij in de eerste week - vandaan? De economie zit waarschijnlijk al in een recessie en centrale banken zeggen wereldwijd dat de rentes nog verder zullen stijgen in de strijd tegen inflatie. Precies die twee zaken zorgden er voor dat vorig jaar de aandelenbeurzen in elkaar zakten.



Wat is er dan veranderd dat beleggers nu enthousiast meer geld neertellen voor aandelen? ,,Het is ongekend wat er gebeurt’’, blikt Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam, terug op de eerste beursweek. ,,Ik had wel enige reactie verwacht op de forse dalingen van vorig jaar maar niet zo fors.’’



Toch zijn er wel een verklaring voor het optimisme, namelijk de dalende inflatie en de hoop dat de economie weer zal herstellen.. ,,Vooral in Europa daalt de inflatie’’, ziet Van Zeijl. En als de inflatie daalt is er minder reden voor de centrale banken om de rente te verhogen. ,,En beleggers prijzen die lagere rente in’’, zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij private bank ABN Amro MeesPierson.

Rente verhogen

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente de komende maanden nog verhogen. ,,Maar in de tweede helft van het jaar verwachten beleggers een rentedaling van de Fed’’, zegt Wessels. ,,Wij verwachten ook van de ECB een renteverlaging.’’ Een lagere rente is goed voor aandelen, en dat verklaart de stijging van de koersen.

Quote De markten zijn normaal betere voorspel­lers dan de centrale banken als het om de hoogte van de rente gaat Ralph Wessels, ABN Amro MeesPierson

Dat optimisme onder beleggers is in tegenspraak met de uitlatingen van de ECB en de Fed. Die houden vol dat de rente nog lang hoog zal blijven, tot zeker is dat de inflatie onder controle is. ,,De markten zijn normaal betere voorspellers dan de centrale banken als het om de hoogte van de rente gaat’’, weet Wessels. Oftewel de woorden van de centrale bankiers maken weinig indruk.

Wessels verwacht ook een lagere inflatie. ,,Grondstoffen dalen in prijs, energie ook. Hoge energieprijzen waren een belangrijke oorzaak van de hoge inflatie. Om weer zo’n hoge energie-inflatie te krijgen moet een vat olie 200 dollar kosten. Nu is dat 80 dollar. En kijk naar de transporttarieven voor containers, die zijn ook fors gedaald.’’

Gevecht met inflatie

Of het optimisme onder beleggers terecht is betwijfelt Van Zeijl. ,,De Fed zegt toch echt dat ze de rente niet gaan verlagen.’’ De fondsbeheerder is ook niet overtuigd dat het gevecht met de inflatie al gewonnen is. Hij wijst op de stijging van de lonen in met name de VS. ,,Dat zorgt voor een structureel hogere inflatie.’’

De koersstijgingen lijken ook in tegenspraak met de economische situatie. De rentestijgingen remmen de economie af, de kans is groot dat zowel de VS als Europa in een recessie terechtkomen. ,,Ik verwacht dat de bedrijfswinsten over 2022 gaan tegenvallen’’, zegt Van Zeijl.

Wessels is optimistischer. ,,Je ziet dat het ondernemersvertrouwen in Europa aan het stijgen is. Dat kan er op duiden dat we in Europa het dieptepunt in de economie snel achter ons laten.’’

Goed nieuws

Maar zelfs slecht nieuws wordt door beleggers vertaald als goed nieuws. Want als de economie afkoelt zal dat tot lagere inflatie leiden is de verwachting. En die lagere inflatie betekent weer een snellere rentedaling.

Of die vlieger op gaat is nog onduidelijk. Als de inflatie hoog blijft en daarmee de rente ook zal de recessie dieper worden. Dan kan het sentiment snel omslaan en zijn aandelen hete kroketten waar niemand zijn vingers aan wil branden.

