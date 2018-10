Ook randgemeenten interessant voor woningbelegger

Het adviesbureau verwacht een sterke groei van het type huishoudens dat op zoek is naar vrije sector huurwoningen in de randgemeenten. Die plaatsen zijn net zo aantrekkelijk om te wonen, dankzij doorgaans goede bereikbaarheid en kwaliteit van leven.



Hoogste rendement in Schiedam

Gemeente Amsterdam staat op een zesde plek in de Residential Investment Attractiveness-index van Colliers. Daarin staan de vijftig grootste gemeenten van Nederland. Het hoogste rendement valt te behalen in Schiedam. Zaanstad staat in dat lijstje op de zesde plek.



In de eerste helft van 2018 is er bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in woningen. Dat is nu al meer dan in heel 2016 of in de eerste drie kwartalen van 2017 is geïnvesteerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het lage-rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de groei in investeringsmogelijkheden in de markt. Daardoor kiezen investeerders vaker voor woningen als belegging dan obligaties.



Huurwoningen zijn een populaire investeringsoptie geworden doordat op veel plekken in en rondom de grote steden krapte op de woningmarkt heerst.



Lees ook: Amsterdam boos: 'Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers'