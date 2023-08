Ook Nederlandse spaarders kunnen profiteren van Belgisch besluit, maar je moet er wel snel bij zijn

Stem hier voor de Nationale Onderne­mers­prijs

De Nationale Ondernemersprijs is een nieuwe prijs voor MKB-bedrijven; het midden- en kleinbedrijf. Georganiseerd door deze krant, de overige titels van ADR en de Ondernemer. Zij vormen 99 procent van alle ondernemingen in ons land. Deze bedrijven komen in aanmerking voor deze nieuwe ondernemersprijs die we vanaf nu elk jaar willen uitreiken. En jij kan stemmen op een van de 10 genomineerden.