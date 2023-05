Ook na afvoeren activisten blijft milieu een strijdpunt op aandeelhoudersvergadering Shell

Het begint al bijna een traditie te worden, luidruchtige actievoerders die de aandeelhoudersvergadering van Shell verstoren. Maar dit keer gingen ze verder. Nadat tientallen van hen bijna een uur lang om de beurt anti-Shell-leuzen hadden geroepen, probeerde een nieuwe groep het podium met bestuursleden van het olie- en gasconcern te bestormen. De sfeer werd even grimmig en beveiligers hielden hen tegen, om ze vervolgens met veel kracht weg te voeren.

Hel op aarde

,,Dit gaat duidelijk veel verder dan wat we eerder hebben gezien”, zei voorzitter Andrew Mackenzie over de activisten die op hem afrenden. De actie begon met geroep door een enkeling. ,,Welkom in de hel”, riep een boze aandeelhouder aan het begin van de bijeenkomst. ,,Ik weiger jullie hel op aarde te accepteren”, vervolgde hij, waarna hij de woorden ‘Shell’ en ‘hel’ scandeerde.

Nadat de actievoerders de zaal waren uitgedragen ging de discussie over het klimaatbeleid van Shell verder. Met een resolutie van Follow This, een milieuclub die oliebedrijven snel duurzamer wil maken, als belangrijkste twistpunt. ,,Shell blijft vasthouden aan fossiele energie‘’, aldus Mark van Baal van Follow This. ,,Maar de wetenschap maakt duidelijk dat de uitstoot van CO2 gehalveerd moet zijn in 2030.‘’

Enorme winsten

Een doel dat Shell met de huidige strategie niet gaat halen benadrukte Van Baal. Hij wees er op dat Shell blijft investeren in nieuwe olie- en gasvelden. De investeringen in duurzame energie zoals windparken blijft daar ver bij achter. Terwijl de oliegigant juist nu grote stappen kan zetten door de enorme winsten die het bedrijf maakt. ,,Gebruik die winsten om te investeren in nieuwe duurzame energie.‘’ Van Baal benadrukte ook dat Shell zijn CO2-uitstoot moet halveren van de Nederlandse rechter.

Van Baal riep de aandeelhouders op zijn resolutie te steunen. ,,Het bestuur van Shell houdt vast aan fossiel omdat jullie dat mogelijk maken. Ze denken dat jullie dat willen. Steun onze resolutie en laat zie dat je voor het lange termijn gezondheid van het bedrijf bent.‘’

Boodschap die aanslaat

Een boodschap die aansloeg, zo lijkt het. Tijdens de vergadering lieten twee grote Nederlandse pensioenbeleggers , PGGM en MN, weten de resolutie van Follow This te steunen. Ook de Church of England steunt de motie, tot teleurstelling van de bestuursvoorzitter van Shell. Maar uiteindelijk stemde 20 procent van de aandeelhouders voor de motie van Follow This.

Shell-topman Wael Sawan verdedigde het milieubeleid van Shell. ,,We hebben doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen en we zijn goed op weg.‘’ Het bedrijf blijft doorgaan met investeringen in duurzame energie. Shell investeert in windparken op de Noordzee, een waterstofproject in de Rotterdamse haven en in laadpalen voor elektrische auto's onder andere.

Geld verdienen

Maar Shell zal niet snel stoppen met olie en gas benadrukte Sawan. ,,De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk energiezekerheid is.‘’ Olie en gas zullen nog lang onmisbaar zijn als energiebron benadrukte hij. En Shell verdient ook goed geld met olie en gas. En dat is ook belangrijk voor de aandeelhouders van het bedrijf. De koers van het aandeel Shell blijft ver achter bij dat van Amerikaanse concurrenten.

