Ook in slecht nieuws zit altijd goed nieuws

OP DE WERKVLOERBij slecht nieuws blijken we zulke rare wezens, dat wetenschappers aanwijzingen hebben dat mensen net struisvogels zijn. Toch zijn we best in staat om goed om te gaan met slecht nieuws.

We kunnen echt heel verstandig met slecht nieuws omgaan. We zijn dan net zo verstandig als 's ochtends op de weegschaal, zei een onderzoeker eens. Valt het mee, dan springen we er blij weer af. Valt het tegen, dan kijken we of die weegschaal het eigenlijk wel doet.

Al minder anekdotisch is een wetenschappelijk onderzoek naar hoe ruim een miljoen mensen met aandelen hun portfolio's volgden. Na een dalende beurs logde bijna 10 procent minder de volgende dag in. En na voorspellingen van stuiterende beurzen keek men ook minder vaak naar de aandeeltjes.

Maar bij goed nieuws zijn we er helemaal bij. Dan logden mensen zelfs in het weekeinde meerdere keren in om de goede resultaten te bekijken. In het weekeinde hè, als de beurzen dicht zijn. Het ging alleen maar om nog een keertje, en vooruit nóg een keertje, te genieten van de mooie cijfers. Als het om goed nieuws gaat, zijn we best apart. Bij slecht nieuws blijken we zulke rare wezens, dat wetenschappers aanwijzingen hebben dat mensen eigenlijk struisvogels zijn.

Quote Elk bedrijf heeft zo zijn slecht­nieuws­mo­men­ten. Als inzakkende cijfers ook nog eens tot inzakkende mensen leiden, wordt werken wel heel ingewikkeld En - sorry - er is meer slecht nieuws. Pratend over goed nieuws en slecht nieuws, heeft de ontvangende partij liefst het slechte nieuws eerst. Terwijl de brenger het liefst eerst met de blijde boodschap komt. Die communicatieknoop leidt op de werkvloer tot verwarring. En tot verlamming. Want als we de ochtend al met een dipje zijn begonnen, zakken onze denkende vaardigheden zo weg dat de werkdag minder productief verloopt.



Al deze kennis maakt praten over kwaadaardige kwartaalcijfers in fabriek en op kantoor extra ingewikkeld. Tenslotte heeft elk bedrijf zo zijn slechtnieuwsmomenten. Als inzakkende cijfers ook nog eens tot inzakkende mensen leiden, wordt werken wel heel ingewikkeld.

Gelukkig is er ook goed nieuws: medewerkers reageren heel anders als het management het slechte nieuws koppelt aan een serieuze oplossing. Dan komen die struisvogelkopjes meteen uit hun bureaula omhoog. Deelnemers gaven in onderzoek aan zich dan 20 procent minder gespannen te voelen. Vooral mensen die zelf met de oplossingen aan de slag kunnen, blijken al snel goed bezig. Dan zien onderzoekers creativiteit en oplossend vermogen.