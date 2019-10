'Ook Duitse filialen Thomas Cook overgenomen'

De curator van de Duitse dochters van het Britse Thomas Cook probeert eigenlijk een koper te vinden voor het hele failliete bedrijf. De overname van de zevenhonderd vestigingen door partner RTK was echter 'zinvol voor alle partijen'. Hoeveel banen er door de stap gered worden, schrijft Handelsblatt niet.



Thomas Cook, een van de grootste reisconcerns ter wereld, viel eind vorige maand om. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiële problemen en een reddingsplan kwam niet van de grond. Enkele honderdduizenden vakantiegangers werden door het faillissement getroffen.



Ook de Nederlandse tak van Thomas Cook is bankroet verklaard. De curator hier is nog bezit met het onderzoeken of een doorstart mogelijk is.