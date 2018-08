Ook de Center Parcs gast kan niet meer zonder wifi

Bij ruim twee derde van de 340 onderzochte vakantieparken (71 procent) krijgen gasten standaard Wifi als zij een huisje boeken. Daaronder zijn bekende aanbieders als Center Parcs, Roompot en Landal. Een kwart van de parken vraagt geld: vakantiegangers betalen dan 3 tot 12,50 euro per apparaat per dag.

Slechts een handjevol parken (vier procent) kent helemaal geen draadloos internet. Daaronder de vakantieparken van Oostappen Groep. Ook zeven van de elf onderzochte resorts van EuroParcs kennen geen Wifi.

Noodzaak

Het internetloze vakantiepark sterft al met al uit, ziet Anne Damen van Bungalowparkoverzicht.nl, een site waar mensen een geschikt bungalowpark kunnen zoeken. ,,Vakantiegangers willen het, parken spelen daarop in.'' Fatsoenlijk draadloos internet is anno 2018 pure noodzaak, weet Ron Moerenhout van aanbieder Droomparken. ,,Wifi is met water, gas en licht een eerste levensbehoefte. Gasten willen het overal in het park en mogen dat ook verwachten."

Momenteel is Droomparken, dat dertien luxe vakantieparken bezit, druk bezig het aanwezige draadloos internet te verbeteren. ,,Onze parken staan in de natuur, dus het is best een kostbare operatie. We doen het park voor park."

Volgens Inge Zwaagman, general manager van Center Parcs' vestiging De Kempervennen bij Eindhoven, is Wifi een 'basisbehoefte'. ,,In het begin konden mensen op vakantie nog wel zonder, maar nu allang niet meer." Haar Center Parcs begon in 2010 met het aanbieden van gratis internet, aanvankelijk in de luxere huisjes. Sinds vorig najaar kent de keten gratis basiswifi in zeven van de negen Nederlandse parken.

Volledig scherm Een vakantiehuisje anno 2018, van alle gemakken voorzien © RV

Smartphones

Een grappige observatie: jongeren en kinderen zijn de ferventste gebruikers, constateert Center Parcs. ,,Wij krijgen de meeste vragen over Wifi van kinderen. Zij hebben tegenwoordig ook smartphones, alleen vaak niet met een data-abonnement. Volwassenen gebruiken meestal eerst hun bundel op en gaan dan op ons internet verder.''

Parken die (nog) geen Wifi kennen, riskeren ondertussen de toorn van bezoekers op sociale media en sites als Zoover en Tripadvisor. Bij de parken van Oostappen is het een regelmatig terugkerende klacht. ,,Onze tieners willen wifi'', schrijft ene Bianca op Zoover. ,,Is dit nu eindelijk aanwezig anno 2018 op het park en in de caravans?''

In een reactie laat directeur Jos Mennen van Oostappen Groep weten dat zijn parken op het plaza en de centrale gebouwen inmiddels draadloos internet hebben. ,,Natuurlijk zijn er mensen die echt niet zonder hun smartphone kunnen en dat ook in hun huisje willen, maar dit bevalt ons best goed'', relativeert hij het probleem. ,,We krijgen ook positieve reacties van veel mensen.'' Na dit vakantieseizoen zegt Mennen het ontbreken van Wifi opnieuw te evalueren.

Volledig scherm Vakantiepark Kempervennen, decennia terug © Diede Hoekstra

Trend

Mogen de meeste parken gratis Wifi kennen, een nieuwe trend is om extra geld te vragen voor razendsnel draadloos internet. Onder meer Center Parcs is daar eind 2016 mee gestart. ,,Het is voor mensen die willen Netflixen of live-tv willen kijken'', zegt Zwaagman. ,,Tien procent van onze gasten kiest ervoor.'' In gewone huisjes vraagt Center Parcs 25 euro voor vier dagen en vier apparaten. Bij luxe cottages is het trouwens wel gratis.