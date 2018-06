Ook BMW waarschuwt voor Brexit

De Britse BMW-baas Ian Robertson zei vrijdag tegen de BBC dat de regering voor het einde van de zomer duidelijkheid moet scheppen. ,,Als we de komende maanden geen duidelijkheid krijgen, moeten we noodplannen maken", stelt hij. ,,Dat betekent investeren in systemen die we misschien niet nodig hebben en in magazijnen die in de toekomst misschien niet meer bruikbaar zijn, waardoor we de Britse auto-industrie in feite minder competitief maken."