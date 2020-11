‘Onlineverkoop Black Friday gaat dit jaar door het dak’

Voor veel Nederlanders was Black Friday tot voor kort een ‘typisch Amerikaans fenomeen’. Zeker de laatste twee jaar is deze dag voor steeds meer mensen hét moment om een mooie deal te scoren. Want tijdens Black Friday geven (web)winkels grote kortingen.

Lees ook Kassa voor Alibaba: 65 miljard omzet tijdens Singles Day

Betaaldienst Klarna, marktleider in achteraf betalen, verwacht op basis van eigen data en onderzoek onder online shoppers dat de verkoop 27 november dik gaat verdubbelen in vergelijking met vorig jaar. ,,Grote aankopen worden zelfs opgespaard tot de koopjesdag. Door de impact van corona is er bovendien een nieuwe online doelgroep bijgekomen. De verwachting is dat verkooprecords gaan breken’’, aldus de Klarna-onderzoekers.

Black Friday, de dag na Thanksgiving, wordt in Amerika traditiegetrouw gezien als de start van de inkopen voor de feestdagen. Het fenomeen is in Nederland inmiddels ook goed bekend onder online shoppers: 95 procent kent de dag van naam en 79 procent weet wat het inhoudt. De dag valt vlak voor Sinterklaas. Bijna 3 op de 10 online shoppers geeft daarom aan dat ze een deel van hun Sinterklaas aankopen op basis van een Black Friday-aanbieding doen.

Niet populair

Black Friday was niet direct populair onder Nederlandse shoppers. Bijna 4 op de 10 Nederlanders had eerst weinig met de dag, maar zijn Black Friday steeds meer gaan waarderen. Bijna de helft van de Nederlandse online shoppers heeft inmiddels een Black Friday aankoop gedaan. Het grootste deel (31 procent) deed dit in de afgelopen drie jaar. Black Friday is vooral een fenomeen onder jongeren. Veel meer jongeren dan ouderen hebben een aankoop gedaan op Black Friday. Van de 18-24 jarigen is dit 77 procent, van de 55+’ers 25 procent. De verwachting is echter dat ouderen dit jaar veel meer Black Friday-aankopen gaan doen, omdat ze sinds corona veel meer online bestellen.

Klarna ziet de verkopen rondom Black Friday al jaren hard stijgen. Wilko Klaassen, baas van Klarna België, Nederland en Frankrijk: ,,Wij zien jaar op jaar de verkopen rond Black Friday bijna verdubbelen. Van 2017 op 2018 groeiden de Black Friday verkopen met 39 procent, van 2018 op 2019 met 75 procent en van 2019 op 2020 is de verwachte groei maar liefst 127 procent.’’ Populairst om te kopen: elektronica, kleding en huishoudelijke apparatuur.

Ook fysieke winkels profiteerden de afgelopen jaren van koopgekte tijdens Black Friday. De verwachtingen voor dit jaar zijn juist getemperd door de coronacrisis en de dringende oproep van de regering om niet te funshoppen. Vanuit vakbond FNV en de veiligheidsregio's kwam zelfs een oproep aan de winkeliers om Black Friday dit jaar over te slaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.