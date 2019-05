Online aankopen eindelijk begrijpelijk op bankafschrift getoond

Het is een probleem waartegen de Consumentenbond al sinds 2012 aandacht voor vraagt en vorig jaar zelfs een speciaal meldpunt voor instelde. Doordat veel webshops een externe betaalverwerker gebruiken om online aankopen te verwerken, verschijnt bij consumenten de naam van de betaalverwerker op het bankafschrift. Het zien van zo'n naam als ‘Stichting Mollie Payments’ of ‘Adyen’ zorgt nogal eens voor onduidelijkheid. Veel Nederlanders vragen zich door de onbegrijpelijke namen af of er ten onrechte geld van hun rekening is afgeboekt. Mede dankzij technologische hulp van Rabobank, gaat Mollie Payments, één van Nederlands grootste betaalverwerkers, nu de specifieke webwinkel tonen op de giroafschriften. En niet alleen voor klanten van Rabobank, maar ook die van ING, ABN Amro en de Volksbank. Mollie verwerkt de betalingen van circa 50 procent van alle Nederlandse webshops.

Consumentenbond: goede eerste stap

,,Wij zijn hier erg blij mee, dit is al lang een irritatiepunt voor veel Nederlanders, waar de Consumentenbond in onze ogen terecht aandacht voor vroeg’’, zegt Nico Strauss, hoofd online shopping en eBusiness bij Rabobank. ,,Mooi dat dat we Mollie Payments konden helpen dit te regelen.’’ Eerder dit jaar slaagde Rabobank er al in om de winkelnamen te tonen voor online aankopen die zijn gedaan bij webwinkels die gebruik maken van Rabo's eigen online betaalservice. Dat zijn er echter niet zoveel en werd door de bank vooral gezien als ‘mooie eerste stap'.



De samenwerking met Mollie is wél een enorme stap voorwaarts en wat Rabobank betreft blijft het daar niet bij. De bank is in gesprek met meerdere andere grote betaalverwerkers zoals Adyen en Buckaroo. ,,We hopen dat alle betaalverwerkers uiteindelijk de naam van de webshop zullen tonen.’’



De Consumentenbond laat in een reactie weten content te zijn. ,,Uit alle reacties op ons meldpunt bleek vorig jaar nog eens duidelijk dat veel Nederlanders de huidige onduidelijkheid vervelend vinden’’, zegt woordvoerder Joyce Donat. Tot nu toe stelden betaalverwerkers echter dat het tonen van de webwinkelnaam technisch niet mogelijk was. ,,Nu laat Rabo zien dat het wel degelijk kan.’’ Wat de belangenclub betreft, blijft het niet bij Mollie Payments. ,,Dit is een mooie eerste stap, we hopen dat de andere betaalverwerkers volgen.’’