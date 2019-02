Ondernemershumeur daalt door brexit voor tweede kwartaal op rij

In de bouw is de stemming - voor het tiende kwartaal op rij - het vrolijkst, de autobranche is er een stuk minder aan toe. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven. De COEN is een coproductie van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.