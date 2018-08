Ondenkbare handelsdeal nadert, Trump plots poeslief voor Mexico

Kern van de onderhandelingen vormen nieuwe regels voor de autoindustrie, waarmee Trump thuis kan betogen dat hij de negatieve gevolgen van Nafta flink vermindert. In het voorliggende compromis zou het verplichte aantal Amerikaanse onderdelen van uit Mexico ingevoerde auto's van 62,5 naar 75 procent stijgen. Veel automerken hebben fabrieken in Mexico omdat de arbeidskosten er laag zijn.



Verder zoekt de regering-Trump naar verluidt een limiet op het aantal Mexicaanse auto's dat belastingvrij of tegen het lage invoertarief van 2,5 procent naar de VS kan worden geïmporteerd.



Deze week volgt wellicht al witte rook. Nieuw gekozen president López Obrador bedankte Trump gisteren voor zijn positieve houding. ,,Al enige tijd is hij zeer prudent in zijn uitlatingen over Mexicanen en heeft Trump geen aanstootgevende dingen gezegd. Ik wil hem daarvoor bedanken, tot nu toe verlopen zaken prima, er is respect."