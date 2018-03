Omzet Coolblue schiet omhoog naar 1,2 miljard euro: 'allermooiste jaar ooit'

Salarisverhoging ING-topman vergelijkbaar met Messi? Onzin, zegt Joris Luyendijk

15:56 De fikse bonus voor ING-topman Ralph Hamers is gerechtvaardigd, vindt de voorzitter van de raad van commissarissen Jeroen van der Veer, omdat Hamers in de eredivisie speelt. We vroegen Joris Luyendijk - bestsellerauteur van Het kan niet waar zijn over het perverse financiële stelsel: is die parallel tussen de bancaire wereld en het profvoetbal te trekken?