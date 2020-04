Olieprijs heeft kortstondige opleving na akkoord productiebeperking

OPEC en Rusland akkoord over verlaging olieproduc­tie

10 april Het oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland zijn het donderdag eens geworden over het verlagen van de olieproductie, zeggen ze in een verklaring. In mei en juni worden 10 miljoen vaten per dag minder geproduceerd in een poging de dalende olieprijzen te stabiliseren.