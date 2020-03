Oliekartel draait aan kraan om olieprijzen te stutten

De Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) wil minder olie gaan oppompen, om zo de dalende prijzen als gevolg van het coronavirus te stutten. Het oliekartel, dat voorziet in 40 procent van de mondiale vraag naar olie, wil de olieproductie voorlopig terugbrengen met 1,5 miljoen vaten per dag.

Met het inperken van de productie hopen de olielanden de prijsdaling een halt toe te roepen. Vorige week lieten de prijzen de grootste daling zien sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008. Sinds het vorige hoogtepunt in januari verloor een vat (Europese) Brent-olie al bijna 25 procent aan waarde.

Lees ook Play PREMIUM Oliegigant niet per se interessant voor belegger Lees meer

Boosdoener is het coronavirus. Door de virusperikelen is de vraag naar olie flink ingezakt. In sommige delen van China is het openbare leven plat komen te liggen. Het olieverbruik ligt nu ongeveer een vijfde lager dan normaal. Ook in Europa is de vraag naar olie gedaald. Zo wordt er minder gevlogen en minder vracht vervoerd per schip, waardoor minder olie verbruikt hoeft te worden.

Kenners houden er rekening mee dat de vraag naar olie dit jaar niet stijgt, wat in de laatste 40 jaar slechts vier keer eerder is voorgekomen. Mocht de vraag in de tweede helft van dit jaar wel aantrekken, dan zal dat volgens marktvorsers waarschijnlijk nog altijd niet voldoende zijn voor groei.

Oliekranen

De olieproducerende landen zijn het er dan ook over eens dat het hard nodig is dat er aan de oliekranen wordt gedraaid. De Iraanse olieminister Bijan Namdar Zanganeh van het kartel beloofde vandaag op de bijeenkomst in Wenen dat olieproducerende landen die met OPEC samenwerken, zoals Rusland, een derde van de productiebeperking voor hun rekening zullen nemen. Morgen moet blijken of Rusland zich daaraan zal houden.

Rusland zou wel bereid zijn om minder olie op te pompen om zo de daling van de prijzen die wordt veroorzaakt door de virusuitbraak tegen te gaan. Althans, dat zei president Vladimir Poetin afgelopen weekend. Poetin benadrukte wel dat Rusland geen probleem heeft met de huidige prijzen.

Voordeel