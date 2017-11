Oliebedrijven doen het goed op de beurs

De Amsterdamse effectenbeurs gaat vandaag licht vooruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen. De stemming werd gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street en de stevige koerswinsten in Azië. Daarnaast profiteerden de oliebedrijven van de gestegen olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 556,34 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 855,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,2 procent. Londen bleef onveranderd.

Tankopslagbedrijf Vopak, die maandag nog ruim 6 procent verloor na een tegenvallend kwartaalbericht, stond bij de koplopers in de AEX met een plus van 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell won 1 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een winst van 2,3 procent.

Oliedienstverlener SBM Offshore bleef vrijwel vlak. Het aandeel duikelde een dag eerder al bijna 14 procent vanwege een mogelijke nieuwe miljoenenboete in de VS.

Altice

Altice (plus 2,3 procent) toonde wat herstel, ondanks een adviesverlaging door Goldman Sachs. Het kabel- en telecomconcern raakte in de afgelopen twee handelsdagen 25 procent aan beurswaarde kwijt na een teleurstellende handelsupdate.

In Frankfurt zakte chipmaker Dialog Semiconductor 7,1 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Automaker BMW, die ook met resultaten kwam, daalde 2,3 procent. Onlinekleding- en schoenenwinkel Zalando verloor 4,6 procent na een verlaging van de winstverwachting. Verlichtingsbedrijf Osram Licht won 3 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Dalers

Adecco, het grootste uitzendconcern ter wereld, daalde 1,5 procent in Zürich na een teleurstellend kwartaalbericht. In Amsterdam zakte concurrent Randstad 0,4 procent.

De Deense containervervoerder A.P. Möller-Maersk zakte 6,5 procent in Kopenhagen na een verlies in het afgelopen kwartaal. AB Foods daalde 3,4 procent in Londen. Het Britse detailhandelsconcern zag de jaarwinst met 20 procent stijgen, mede dankzij een sterke omzetgroei bij kledingketen Primark.

Valuta en olie

De euro was 1,1579 dollar waard, tegen 1,1597 dollar een dag eerder. De olieprijzen bewogen rond de hoogste niveaus in meer dan twee jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 57,40 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 64,23 dollar per vat.