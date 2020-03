OESO: Coronavirus zet rem op wereldhandel

De denktank van voornamelijk geïndustrialiseerde landen verwacht een negatief effect van 0,5 procentpunt. Bij die berekening gaat het ervan uit dat de epidemie in China in het eerste drie maanden van dit jaar piekt én dat de verspreiding in andere landen beperkt blijft. In het eerste kwartaal van dit jaar zou de wereldeconomie kunnen krimpen, denkt de OESO.

Afgelopen november raamde de denktank de wereldwijde economische groei voor dit jaar nog op 2,9 procent, wat al als zwak werd bestempeld. Nu wordt uitgegaan van 2,4 procent. Voor China rekent de OESO dit jaar op een groei van 5 procent, waarna sprake zal zijn van herstel tot 6 procent in 2021.

Volgens de denktank heeft het virus het vertrouwen in de financiële markten stevig ondermijnd. Ook zit het de reissector dwars. Dat merkt ook KLM. De luchtvaartmaatschappij kondigde vanochtend aan China langer in de ban te doen. De OESO stelde voor alle G20-landen de groeiramingen naar beneden bij. Vooral landen die qua bedrijvigheid sterk verbonden zijn met China, zoals Japan, Zuid-Korea en Australië worden hard geraakt, is de verwachting.

Ingrijpen

Onderwijl heeft een aantal centrale banken laten weten maatregelen te zullen nemen, mocht de financiële of monetaire stabiliteit in het geding zijn. Zo beloofde de Bank of England (BoE) ‘alles te doen wat nodig is’ om de stabiliteit te waarborgen. De Japanse centrale bank zegde toe ervoor te zorgen dat de financiële markten in het land liquide blijven.

De centrale banken van het Verenigd Koninkrijk en Japan maakten niet duidelijk welke beleidsinstrumenten zij dan inzetten. De Amerikaanse Federal Reserve zette vorige week de deur op een kiertje voor een nieuwe renteverlaging. Economen van Goldman Sachs speculeren erop dat een aantal centrale banken binnenkort de renteknop omlaag zal draaien. Dat zal de grootste ingreep zijn sinds 2008, zo denken zij. Afgelopen week beleefden de beurzen wereldwijd, waaronder die in Londen, de slechtste week sinds het uitbreken van de financiële crisis.

Graadmeter

Dat de industrie er onder te lijden heeft, blijkt uit de zogeheten inkoopmanagersindex, een graadmeter voor de bedrijvigheid in de industrie. Die liet in onder andere China en Italië in de maand februari een fikse neergang zien. In China ging de stand van 50 in januari naar 35,7 in februari. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De stand van 35,7 is een absoluut laagterecord voor de op één na grootste economie ter wereld. Ter illustratie: ten tijde van de financiële crisis in 2008 noteerde de graadmeter in China 38,8. In Italië kwam de graadmeter vorige maand uit op 48,7 tegen 48,9 in januari. Economen hadden gerekend op een lichte stijging naar 49,0.

De inkoopmanagersindex wordt gezien als een van de eerste macro-economische cijfers die inzicht geven in de impact van het coronavirus op de economie. In Nederland liet de bedrijvigheid in de industrie voor het eerst in een jaar een stijging zien. Deze kwam uit op 52,9, tegen 49,9 in januari.

Hoogleraar Bart Vos van Maastricht University gaf bij de positieve cijfers aan dat de volledige gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog niet te zien zijn. De gegevens werden tot 20 februari verzameld en daarna breidde de ziekte zich pas snel uit buiten China.