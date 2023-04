Oer-Hollands Ideal verkocht aan buitenland: ‘Op termijn heeft het grote voordelen voor de consument’

Waarom is Ideal verkocht?

,,We hadden al plannen om in het buitenland te beginnen. Daarnaast waren grote Europese banken al bezig met rondkijken naar sterke lokale of landelijke betaalsystemen die kunnen dienen als basis voor een Europees betalingssysteem. Zo zijn ze bij ons uitgekomen. En daar mogen we trots op zijn. Het is ook een belangrijke strategische stap voor de vorming van een Europees betalingssysteem. Dat betekent dat meer consumenten en retailers zich kunnen aansluiten.’’

Wat maakt Ideal de ideale overnamekandidaat?

,,De drie grootbanken, ABN Amro, ING en Rabobank, waren de eersten in Europa die de koppen bij elkaar staken om een onlinebetaalsysteem op te zetten. Het ging erom een systeem te ontwikkelen met een groot bereik en dat van rekening naar rekening betaalt. En dat is gelukt. Ruim 70 procent van de online-aankopen wordt betaald via Ideal in Nederland. Er is nooit meer zo’n succesvol initiatief gekomen, niet in Nederland en ook niet in het buitenland. En het is een betaalsysteem dat blijft innoveren. Neem het E-invoice systeem, waarbij je je energierekening betaalt via een Ideal QR-code.’’

Quote De verwach­ting is dat we versneld gaan groeien door de overname

Gaat de Nederlandse gebruiker nog iets merken van de overname? Wordt het duurder?

,,Voor de Nederlandse gebruikers verandert er de komende jaren niets. Het gebruik blijft gratis voor de klanten, de retailers betalen een vergoeding. De basis blijft snel bestellen en veilig betalen, dat verandert niet. In Nederland worden veel Ideal-betalingen via de mobiel bankieren-app gedaan. Dat willen we ook zo houden. Op termijn heeft het grote voordelen voor de Nederlandse consument. De bedoeling is dat het betaalsysteem wordt uitgerold in Duitsland en Frankrijk. Dan kan de Nederlandse consument bij Duitse of Franse webwinkels bestellen en gewoon met Ideal betalen, simpel en veilig. Op termijn kan de consument allerlei nieuwe diensten aangeboden krijgen.’’

Wat voor diensten?

,,We kijken naar een oplossing voor terugkerende betalingen, zoals abonnementen. Hoe kunnen we die goed ondersteunen. In andere landen zijn ze bezig met een wallet, een elektronische portemonnee. Daar kun je dan Ideal aan toevoegen en je online-identificatie. Ook de digitale euro kun je daar in bewaren. Die wallet kan ook voor Nederlandse klanten beschikbaar komen. En we kijken naar buy now pay later, uitgesteld betalen voor je aankopen.”

Buy now pay later? Daar wordt juist tegen gewaarschuwd.

,,We zijn er ook heel voorzichtig mee. Het moet absoluut transparant zijn voor de klant, geen addertjes onder het gras. We gaan testen met Ideal-klanten of het goed werkt. Als het goed valt willen we opschalen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al langer bezig met buy now pay later. En we zien de uitwassen.’’

Gaan er nog banen verdwijnen door de overname?

,,De verwachting is dat we juist versneld gaan groeien.’’