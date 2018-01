NVM: nauwelijks nog keuze op de woningmarkt

De stijging van de woningprijzen zet hard door. In 2017 werden huizen 9,1 procent duurder. Een gemiddelde woning kost nu 269.000 euro. Ook gaat de verkoop steeds sneller: afgelopen maanden wisselde een woning gemiddeld in 52 dagen van eigenaar. Slechts 1 op de 13 woningen stond een jaar of langer in de verkoop. Van de woningen wordt 28 procent boven de vraagprijs verkocht. 17 procent gaat voor de gevraagde prijs van de hand.



Over heel 2017 zijn er met 166.000 woningen wel iets meer huizen verkocht dan in 2016. Het verschil is slechts 1.000 panden.



Met name in de regio's Den Haag (+20 procent) en Almere (+18 procent) stegen de huizenprijzen afgelopen jaar enorm. In Amsterdam, waar de hausse lange tijd het grootst was, zwakt de stijging met 14 procent af. ,,Dat komt mede door het inmiddels hoge prijsniveau in de hoofdstad.''



Er zijn ook regio's waar de prijzen helemaal niet toenamen. Dat is het geval in Zuidwest-Drenthe, Hardenberg en Almelo.