Notaris valt met deur in huis: ‘Uw man heeft een zoon uit een eerdere relatie’

Horecaon­der­ne­mers zien de ‘ellende’ niet meer zitten

29 september Het gros van de horecaondernemers is in paniek en heeft geen idee hoe het nu verder moet, nu ze zich geconfronteerd zien met nieuwe coronamaatregelen. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland. Voorzitter Robèr Willemsen: ,,We moeten maar afwachten wat voor ellende ons over drie weken weer te wachten staat.”