Nog nooit zoveel bedrijven opgeheven als vorig jaar

Er zijn in Nederland nooit eerder zoveel bedrijfsvestigingen opgeheven als in 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat deze cijfers sinds 2007 bijhoudt. In het coronajaar werden ook meer vestigingen opgericht dan ooit.

In Nederland zijn in 2020 zijn ruim 129.000 vestigingen van bedrijven opgeheven. Dat is 26 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal oprichtingen nam met 1,5 procent veel minder sterk toe, naar 179.000. In verreweg de meeste gevallen gaat het om bedrijven met één werkzame persoon en één vestiging.

In de Randstad werden relatief veel vestigingen van bedrijven gesloten. In de grote steden zijn veel bedrijven actief in sectoren waar relatief veel opheffingen en oprichtingen plaatsvinden, zoals in de zakelijke dienstverlening.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Horeca

Vorig jaar werden ook veel horecazaken opgeheven. Het aantal opgeheven vestigingen in die sector was met 5000 hoger dan ooit en 25 procent meer dan gemiddeld. In Amsterdam sloten 800 zaken de deuren en in de regio Rotterdam 445. In de Zaanstreek werd meer dan 1 op de 9 horecavestigingen opgeheven.

Het CBS definieert een sluiting van een bedrijfsvestiging als een opheffing als er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Het bekendste voorbeeld hiervan is een faillissement. Bedrijven die definitief hun werkzaamheden staken kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Alle sluitingen worden afzonderlijk geteld als ze in een ander postcodegebied vallen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuwe bedrijven

Tegelijkertijd blijven het aantal bedrijven in Nederland gestaag groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van Koophandel (KVK) 2.109.363 geregistreerde bedrijven, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder. In de maanden van gedwongen winkelsluitingen startten vooral veel ondernemers een nieuwe webshop.

Dat er te midden van een grote economische crisis per saldo bedrijven bij komen, heeft onder andere te maken met het lage aantal faillissementen. Die daalden in de eerste drie maanden van dit jaar met 48 procent. Als oorzaak wordt gewezen naar de overheidssteun die veel bedrijven overeind houdt. Daarnaast zijn rechters mogelijk minder snel geneigd faillissement uit te spreken over een in de kern gezond bedrijf.

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven bij de KVK steeg in het eerste kwartaal met 8 procent tot 68.847. In de detailhandel nam het aantal starters met bijna de helft toe, waarmee deze sector de sterkste aanwas van nieuwe ondernemingen kende. Het gaat daarbij vooral om online winkelactiviteiten, benadrukt de KVK.