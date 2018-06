Nog nooit waren de huizenprijzen zó hoog

De prijzen stegen in mei bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In april gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog. Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 28 procent meer dan toen.



In mei werden in totaal 18.237 woningen verkocht, bijna 2000 meer dan een maand eerder. De totale waarde van de in mei verkochte woningen bedroeg bijna 5,2 miljard euro. In de eerste vijf maanden van het jaar verruilden 86.609 woningen van eigenaar, 6,5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.