Nike verkoopt sporthoofddoek nu ook in Nederland

De ontwerpers van Nike hadden al een tijd contact met verschillende topatletes met een islamitische achtergrond. Schermkampioene Ibtihaj Muhammad, die in 2016 een bronzen medaille won op de Olympische Spelen in Rio, was één van die atletes. Zij kreeg al talloze keren een gele kaart voor een valse start omdat ze de scheidsrechter niet goed kon horen door haar hoofddoek heen. ,,Als dat weefsel nat is, wordt het erg zwaar en stug'', zo beschrijft Muhammad hoe het voelt als ze zweet. ,,Eerst krijg ik een waarschuwing, vervolgens een strafpunt. Ik kan de tel niet meer bijhouden, zó vaak is dat al gebeurd'', zegt ze. ,,Dan verontschuldig ik me bij de scheidsrechter omdat ik hem niet heb gehoord.''



Muhammad wordt buiten de sport gezien als positief rolmodel voor vele islamitische meisjes. Zo maakte Mattel een Barbie geïnspireerd op de schermster. ,,We hopen dat deze pop hen eraan herinnert dat ze alles kunnen zijn en alles kunnen doen'', aldus de speelgoedfabrikant.



