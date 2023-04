Nieuwe kabel van 250 kilometer naar Verenigd Koninkrijk kan 2 miljoen huishoudens van stroom voorzien

Video Waarom diëten geen zin heeft, maar elke dag wandelen en de lift mijden wél

Echt zonnig lenteweer is het nog niet, maar straks gaan we echt wel weer naar buiten, wie weet naar het strand. Alleen: ons winterlichaam is nog niet topfit. Als je morgen begint, kun je al een fitter lijf krijgen. Twee experts geven - voor vrouwen én mannen - hun beste en blijvende tips.