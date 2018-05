Nieuwe fipronileieren afkomstig van kippen uit geblokkeerd bedrijf

Het bedrijf dat de kuikens leverde aan Jos Kienhuis, was nog geblokkeerd, zegt woordvoerster Paula de Jonge van de NVWA. ,,De blokkade is met de kippen meegegaan.'' Behalve voor kippen was de eierboerderij in Tilligte volgens haar ook nog geblokkeerd voor mest.

Quote Onze eieren zijn meerdere keren gecontro­leerd en er was helemaal niets aan de hand Ingrid Kienhuis De Twentse eierboer Kienhuis moest vrijdag voor de tweede keer in nog geen negen maanden zijn ruim 3000 kippen laten ruimen omdat zijn eieren met fipronil waren besmet. De fipronil zou via de mest van hun besmette voorgangers in zijn nieuwe kippen terecht zijn gekomen, verklaarde hij aan deze krant. ,,Ze pikken in de grond en op die manier moeten de eieren besmet zijn geraakt'', zei hij. ,,Iets anders kan ik niet bedenken.''

Gecontroleerd

Nu blijkt dus dat zijn nieuwe kippen al besmet waren toen ze in zijn stal arriveerden. Ingrid Kienhuis, de echtgenote van kippenhouder Jos Kienhuis, geeft toe dat de kippen van een geblokkeerd bedrijf werden betrokken. Ze benadrukt echter dat de eieren van de kippen schoon waren. ,,Ze zijn meerdere keren gecontroleerd en er was helemaal niets aan de hand.”

Het kopen of verkopen van besmette kippen is niet verboden. De blokkade houdt alleen in dat het vlees van de dieren niet voor consumptie mag worden verkocht. Ook de mest van de kippen was nog geblokkeerd. Dat gold niet voor de eieren, bevestigt De Jonge. De NVWA heeft die gedeblokkeerd toen uit monsters bleek dat het fipronil-gehalte onder de toegestane norm bleef.

Volgens de woordvoerster is het de verantwoordelijkheid van de kippenboer om de eieren in de handel te brengen die afkomstig zijn van kippen die besmet zijn met fipronil. ,,Het is dan zaak extra alert te zijn dat het fipronil-gehalte in die eieren niet boven de norm komt. De branche is daar zelf verantwoordelijk voor.”

Quote Besmette kippen zijn goedkoper zijn. En sneller beschik­baar. Hennie de Haan

Goedkoper

Waarom zou je als eierboer besmette kippen in huis halen? En dat vlak nadat alle kippen zijn afgemaakt omdat hun eieren besmet waren met de verboden insecticide? Uit financiële overwegingen, verklaart Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders(NVP). ,,Omdat ze goedkoper zijn. En sneller beschikbaar.'' Meer getroffen eierboeren hebben dat volgens haar gedaan.

De Haan: ,,De lage dosis fipronil die nog in de kippen aanwezig was, had aanvankelijk geen invloed op de kwaliteit van de eieren. Anders had de NVWA de eieren nooit vrijgegeven.'' Ze deelt het vermoeden dat het buitenlopen de dieren uiteindelijk fataal is geworden. ,,Daar hebben ze waarschijnlijk in de vervuilde mest gepikt. Die combinatie kan tot te hoge concentraties fipronil in de eieren hebben geleid.''