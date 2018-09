Nieuwe baas van Air France-KLM-baas krijgt smak geld bij gedwongen vertrek

Man die miljoenen verdiende met pijnstil­lers heeft patent op antiversla­vings­me­di­cijn

7 september Een voormalig directeur van een farmaceutisch bedrijf die eerder miljoenen verdiende door de verkoop van pijnstiller Oxycontin, blijkt ook aandelen te hebben in een nieuw medicijn dat verslaafden van pijnstillende medicijnen moet afhelpen, dat schrijft The Financial Times.