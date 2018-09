Nieuwe baas Air France-KLM krijgt smak geld bij gedwongen vertrek

Zomerse toestroom: Ruim 3 miljoen passagiers voor KLM in maand augustus

8:30 KLM heeft in augustus meer passagiers aan boord van zijn vliegtuigen zien stappen. In totaal vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in de belangrijke zomermaand ruim 3 miljoen passagiers. Dat betekende een stijging van 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.