Nieuwbouw maanden later opgeleverd, kopers de dupe

Ook bij Stedin, de netbeheerder die actief is in onder andere de provincies Zuid-Holland, Friesland en Noord-Holland, zien ze de oplevering van nieuwbouwprojecten vertragen. Veelal gaat het om weken, in extreme gevallen gaat het om maanden, vertelt woordvoerder Franc de Korte.



,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: we hebben allemaal te maken met het tekort aan mensen'', stelt De Korte. En de vooruitzichten zijn niet best. ,,Gezien het grote tekort aan woningen zal het het aantal nieuwbouwprojecten de komende jaren rap toenemen. Onderwijl stromen grote groepen oudere werknemers uit. Dat tekort aan mensen hebben we niet meteen ondervangen: voordat iemand is opgeleid tot bijvoorbeeld elektromonteur zijn we een paar jaar verder."