Nieuw huis? Dan verhuur je toch gewoon je oude huis

Op deze manier transformeren Amsterdamse huizenkopers tot particuliere beleggers. Bij Von Poll Real Estate krijgen ze hier vaak mee te maken, zegt makelaar Marie-Christine Lodewijk. ,,Als het even kan, houden kopers hun eerste huis aan. Laten we eerlijk zijn, verhuur is veel lucratiever." Een gezinswoning kan zo 3.000 euro per maand aan huurinkomsten opleveren. Volgens Lodewijk is in Amsterdam zelfs sprake van huren van 4.000 tot 5.000 euro.