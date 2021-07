Nieuw boek over de Groningse gasbel: ‘het leed van de Groningers was maar een kleine factor in Den Haag’

Lidl hoopt te scoren met kleding­lijn André Hazes senior

24 juni Zeventien jaar nadat André Hazes is overleden, is de volkszanger nog steeds commercieel interessant. Zijn weduwe Rachel Hazes is een samenwerking aangegaan met supermarktketen Lidl. Het silhouet van Hazes prijkt op onder meer broeken, shirts en badjassen die vanaf woensdag 30 juni bij Lidl worden verkocht.