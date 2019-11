Niet openbaar advies: Shell beste koper voor Eneco

De veiling van Eneco, met ruim twee miljoen klanten het op één grootste energiebedrijf van Nederland, nadert zijn finale ontknoping. Op het Rotterdamse hoofdkantoor van Eneco worden momenteel de biedingen in detail doorgerekend. Drie kandidaten zijn nog in de race voor het energiebedrijf dat minstens drie miljard euro moet opbrengen: Shell/PGGM, Rabobank/KKR en het Japanse Mitsubishi. Voor de kerst wordt een winnaar gekozen.



Volgens een analistenrapport van The Idea!, dat in handen is van het AD, biedt de combinatie van Shell en pensioengigant PGGM de beste waarborgen voor Eneco en diens stakeholders. Beiden zijn Nederlands, investeren voor de lange termijn en beschikken over royale financiële middelen.

Grootste elektriciteitsbedrijf

Wat Shell met name aantrekkelijk maakt, is dat het Eneco als Europees bruggenhoofd ziet bij het verduurzamen. De energiegigant wil jaarlijks vijf miljard dollar groen investeren. Door Eneco over te nemen kan Shell bewijzen ,,dat het het bedrijf ernst is in zijn ambitie om komende vijftien jaar 's werelds grootste elektriciteitsbedrijf te worden.”



Maar Shell is niet de enige serieuze kaper. Ook in Rabobank/KKR ziet The Idea! een kansrijke kandidaat. Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker van Nederland en een belangrijkste financier van wind- en zonneparken. Samen met Eneco kan de bank komende decennia miljoenen huizen helpen verduurzamen.



Tegelijk ziet The Idea! onzekerheden, met name in de samenwerking met KKR. De reputatie van de durfinvesteerder is beroerd nadat het in 2007 Van Gansewinkel overnam en de afvalverwerker volhing met een miljardenschuld.



Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Een windturbine van Eneco in het Grevelingenmeer © Beeld Werkt

Schoolvoorbeeld



Dat scenario is opnieuw denkbaar, meent The Idea!. Nu Eneco een lage schuldratio bezit en een stabiele inkomstenstroom kent, zou de overname ,,een schoolvoorbeeld kunnen vormen voor waar veel private equityfondsen bekend om zijn geworden: hang de boeken vol met schuld om aantrekkelijke dividenden aan aandeelhouders uit te betalen.”



Binnen Rabobank wordt dit risico overigens stellig ontkend. De bank beklemtoont niet met KKR, maar met KKR Infrastructure op te trekken: een door KKR opgestart, onafhankelijk investeringsfonds. Dat fonds kent bovendien voor een private equityfonds een lange beleggingshorizon. Bronnen binnen Rabobank stellen verder dat er harde afspraken met KKR Infrastructure liggen.



Naast Shell en Rabobank is Mitsubishi op zijn best een outsider, verwacht The Idea! De Japanners zijn vooral bekend als automaker, niet als investeerder in (groene) energie. ,,Het ‘onbekend maakt onbemind’-principe kan zich tegen het bedrijf keren.” Mitsubishi is bovendien een conglomeraat, waarin Eneco slechts één van de vele onderdelen zou vormen. ,,De echte beslissingen worden in Japan genomen. In de huidige situatie geniet het management van Eneco een grote mate van autonomie.”

Duurzame koers

Vraag is welke koper wint. De 44 lokale overheden die eigenaar van Eneco zijn, waarvan Rotterdam met ruim 30 procent grootaandeelhouder is, willen allereerst voldoende geld zien. Naast een mooie overnamesom is verder behoud van de duurzame koers en de werkgelegenheid van de 3.000 medewerkers belangrijk.



The Idea! verwacht dat Eneco 3 tot 4 miljard euro zal opbrengen. Een fors bedrag, gezien de winst en omzet van Eneco, maar gezien het potentieel van het Rotterdamse bedrijf een terechte prijs.



The Idea-Driven Equities Analyses Company (The Idea!) is in 2007 opgericht door Henk Slotboom en Maarten Verbeek die samen vijftig jaar in de beleggingswereld werken. Het bureau maakt onafhankelijke beleggingsanalyses over Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dat doet het met name voor grote Britse en Amerikaanse institutionele beleggers. De Engelstalige rapporten worden op abonnementsbasis of tegen betaling verstrekt en zijn niet openbaar.