Niet goed dat rekening voor koopkrachtsteun terechtkomt bij ondernemers

Topdrukte bij pandhuizen en goudinko­pers door stijgende prijzen

Door de torenhoge inflatie en de stijgende energieprijzen verpanden mensen vaker hun gouden sieraden of dure spullen. Het is dit jaar veel drukker bij pandhuizen en goudinkopers, bovendien verschijnen er steeds meer klanten uit de middenklasse aan de balie. ,,Voor veel mensen is dit een noodgreep”, waarschuwt het Nibud.

24 augustus