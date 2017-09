Niemand wil voor goedlachse Ryanair-topman werken

In mei durfde Ryanair-topman Michael O'Leary nog met droge ogen te beweren dat hij geen problemen had met personeel. 'Idioten', noemde hij de zeven pensioenfondsen die besloten niet meer in Ryanair te beleggen, vanwege de in hun ogen belabberde arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. ,,Ik ga aan hen geen aandacht besteden. Ze zijn verkeerd geïnformeerd.'' Schokkende uitspraken? Welnee. Niet voor O'Leary in ieder geval, een man die de lach aan zijn kont heeft hangen. Zelfs voor de mensen van wie hij het uiteindelijk moet hebben - de passagiers - toont hij verbaal geen enkel respect. Over Duitse klanten zei hij ooit dat ze zelfs 'poedelnaakt over een met glas bedekte vloer zouden kruipen om goedkope tickets te bemachtigen'.

Nauwe schoentjes

Hij meende het zich te kunnen veroorloven, overtuigd als hij ervan is dat juist die goedkope tickets ervoor zorgen dat de klant toch wel in een van zijn talrijke vliegtuigstoeltjes terechtkomt, uiteindelijk. Maar de schoentjes, waarin hij nu moet lopen, zijn zo nauw dat het de vraag is of hij wegkomt met grappen en beledigingen.



Al 715.000 reizigers zijn inmiddels de dupe van de chaos bij de Ierse prijsvechter. Dat zijn meer mensen dan er in Rotterdam wonen. De vlucht die zij boekten, is geschrapt omdat Ryanair te weinig piloten heeft om alle routes te bemannen. Er zijn 18.000 vluchten gecanceld.



De manier waarop het bedrijf deze mensen terzijde staat, leverde een reprimande van de Britse toezichthouder CAA op. Ryanair verzuimt de klanten te wijzen op hun rechten. Zo stelt het bedrijf passagiers niet in de gelegenheid over te boeken naar andere maatschappijen en vertelt het ook niet dat Ryanair de kosten moet vergoeden die klanten maken om een alternatief vliegveld te bereiken. De CAA neemt juridische stappen als Ryanair zijn praktijken niet wijzigt.