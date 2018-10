Netflix: het nieuwe venster op de wereld

Vroeger moesten we het doen met een Engelse of Amerikaanse serie of eentje van Hollandse bodem. Maar nu, dankzij Netflix, ligt de wereld aan onze voeten. Een Israëlische, Zuid-Amerikaanse of Indiaanse serie; het kan allemaal.

Een van de hitseries op Netflix van dit moment: Sacred Games. Het verhaal draait om een politieagent die weet dat zijn baas corrupt is maar desondanks zijn werk zo goed mogelijk probeert uit te voeren en de wereld wat veiliger probeert te maken. Een Amerikaanse serie? Brits? Scandinavisch dan?! Nee, 100 procent Indiaas.

Een andere in de reeks ‘die moet je echt gezien hebben’: La casa de papel. Deze serie draait rond een groepje overvallers dat onder leiding van de mysterieuze ‘El Profesor’ een grote diefstal bij de Koninklijke Munt van Spanje heeft uitgedokterd. Het plan is om zich te laten opsluiten in de gebouwen waar het geld wordt gedrukt, elf dagen lang hun eigen biljetten te maken en dan weer buiten te wandelen met 2,4 miljard euro. Ook eentje van buitenlandse bodem.

Wat Netflix betreft, kan het allemaal niet buitenlands genoeg zijn. Zuid-Amerikaanse, Koreaanse, Israëlische, Zuid-Afrikaanse series; ze zijn beschikbaar en er komen er steeds meer bij. Het past precies bij wat het bedrijf graag wil uitstralen: mondialiteit.

Netflix-topman Reed Hastings vertrouwde het de internationale pers een paar jaar geleden toe dat hij ernaar streeft om het wederzijdse begrip in de wereld te vergroten met documentaires, tv-series en films die in alle werelddelen te zien zijn. Of dat lukt met een verhaal over een bankoverval of een affaire is natuurlijk de vraag.

Grillen

Het Amerikaanse bedrijf maakt er in elk geval duidelijk werk van: alleen al dit jaar heeft het 8 miljard dollar uitgetrokken voor de ontwikkeling van (co-)producties in het buitenland. Het voordeel: het bedrijf is zo niet langer afhankelijk van de grillen van filmstudio’s.

De eigen series worden uitgebracht onder de naam ‘Netflix Originals’ en zijn alleen op Netflix te zien. Wat ze verder gemeen hebben: ze ademen een lokale sfeer en stijl, de acteurs spreken de eigen taal en het scenario is een beetje universeel maar toch ook toegespitst op land.

Het werpt zijn vruchten af, meldt Netflix in een toelichting op de nieuwste cijfers. Daaruit blijkt dat er het afgelopen kwartaal 7 miljoen nieuwe klanten bij zijn gekomen, dat zijn elke minuut 53 (!) nieuwe klanten. Het leeuwendeel woont buiten de VS. De nieuwste cijfers overtreffen de verwachtingen van analisten én beleggers. Na de publicatie ging het aandeel met ruim 10 procent omhoog.

Het bedrijf, in 1997 begonnen als videoverhuurbedrijf, telt inmiddels al meer dan 137 miljoen abonnees wereldwijd. Gegevens over abonneeaantallen per land, of welke series of documentaires het nationaal of internationaal goed doen, deelt het bedrijf opmerkelijk genoeg niet.

Venster

Dat het techbedrijf stevig groeit, dáár twijfelt mediaondernemer Kees Abrahams geen moment aan. Het concern heeft iets unieks in huis: het biedt zijn kijkers een nieuw venster op de wereld. ,,Niet alleen met zijn Originals maar ook met de documentaires", reageert Abrahams, directeur van Imagine Nation.

,,Netflix richt zich het grote publiek maar weet ook een niche-publiek aan te spreken. Ze maken producties die we anders nooit zouden krijgen. Dat is echt knap. Het is als met eten. Als je andere gerechten en menu’s uitprobeert, ontdek je smaken die je nog nooit eerder hebt geproefd. En misschien kom je er opeens achter dat je een liefhebber bent van het genre telenova uit Mexico.”

Volledig scherm Kees Abrahams, directeur van Imagine Nation. © Shody Careman

Technologie

Wat het bedrijf - naast die unieke content - ook een voorsprong geeft op concurrenten als Walt Disney, Warner Bros, Amazon of AT&T is hoe het slim gebruik maakt van technologie. Wie een Indiase film heeft gekeken krijgt meer Indiase films en series aangeboden, waarmee ze proberen in de smaak te (blijven) vallen van de kijkers. ,,De consument is koning en Netflix bedient ze als geen ander."