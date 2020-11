Nederlandse economie groeide vorig kwartaal met 7,7 procent: ‘Sterkste groei ooit na ongekende krimp’

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 7,7 procent gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van de sterkste groei ooit gemeten. Deze volgt op de ‘ongekende krimp’ van 8,5 procent in het tweede kwartaal toen de coronacrisis duidelijk zijn sporen naliet.

Vooral de consumptie door huishoudens zorgde ervoor dat de economie opveerde. De bestedingen door huishoudens zijn goed voor de helft van de groei, aldus het CBS. Ook was sprake van een toename van overheidsuitgaven, investeringen en handelssaldo.

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 9,4 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020. Verder steeg de overheidsconsumptie met 6,3 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 8,6 en 6,8 procent toe. De investeringen ten slotte stegen met 6,3 procent.

Krimp

In vergelijking met een jaar eerder vielen de consumentenbestedingen in het derde kwartaal 4,8 procent lager uit, tegen een min van 12,7 procent in het tweede kwartaal. Met name aan horeca, recreatie en cultuur, en vervoer en communicatie werd minder geld uitgegeven. Daartegenover werd meer geld uitgegeven aan eten, de inrichting van het huis en elektrische apparaten. Dit alles resulteerde voor de detailhandel in een recordgroei.

De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 3 procent gekrompen. Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het derde kwartaal 2,5 procent onder dat van het derde kwartaal van 2019. In de Europese Unie is de krimp gemiddeld 4 procent.

Grote klap

Volgens het CBS is het patroon van de coronacrisis in veel economieën hetzelfde. Het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een lichte krimp. In het tweede kwartaal kwam de grote klap gevolgd door herstel in het derde kwartaal. Het CBS zet de prestatie van de Nederlandse economie ook af tegen grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland. In die landen blijven de economieën ruim 4 procent onder het niveau van eind 2019.

In de economieën van landen die in het tweede kwartaal het hardst waren getroffen, is ook het herstel doorgaans het sterkst. Als voorbeeld noemt het CBS Frankrijk waar een krimp van bijna 19 procent in het tweede kwartaal werd gevolgd door een groei met ruim 18 procent.

De cijfers in de VS komen het meest overeen met die van Nederland.

VS

Van de landen waar groeicijfers over het derde kwartaal bekend zijn, komt het verloop in de Verenigde Staten volgens het statistiekbureau het dichtst in de buurt bij dat van Nederland. Ondanks grote verschillen tussen beide landen in de impact van corona en de genomen maatregelen was zowel het verschil in krimp in het eerste en tweede kwartaal, als het verschil in herstel in het derde kwartaal per saldo telkens minimaal.

In de Verenigde Staten lag de omvang van het bbp in het derde kwartaal van 2020 nog 3,5 procent onder het niveau van eind 2019.

