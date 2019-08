Nederlandse economie blijft groeien terwijl Duitse economie krimpt

De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) even hard als in de voorgaande twee kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder.

De Nederlandse groei kwam onder andere door toegenomen investeringen en uitgaven van consumenten.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie, gecorrigeerd voor een extra werkdag dit voorbije kwartaal, met 1,8 procent. Dat er meer werd geïnvesteerd, is vooral te danken aan hogere uitgaven aan gebouwen, vervoersmiddelen en machines. Daarnaast besteedden consumenten 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Zij gaven meer uit aan elektronica, kleding en spullen voor de inrichting van het huis.

Internationale handel droeg in tegenstelling tot het eerste kwartaal positief bij aan de economische groei. De Nederlandse export steeg met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een sterkere stijging is dan de import. Dat komt vooral doordat er meer diensten over de grens werden geleverd en er meer geïmporteerde producten werden uitgevoerd. De export van producten van Nederlandse makelij nam juist af.

Export elektro gekrompen

In juni 2019 groeide vooral de export van aardolieproducten, machines en chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import was in juni 3,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens het CBS wordt de groei van de import en de export gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Welk bedrijf wordt niet vermeld. Volgens de zogeheten exportradar van het statistiekbureau zijn de huidige omstandigheden voor de export minder gunstig dan in juni.

Duitsland krimpt

De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De grootste economie van Europa kampt met de impact van de internationale handelsconflicten en de vertraging van de wereldeconomie.

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,1 procent, tegen een groei van 0,4 procent in de eerste driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis kwam de voornamelijk op export gerichte Duitse economie tot stilstand, waar die in de voorgaande periode nog met 0,6 procent groeide.

Buitenlandse handel

Vooral de buitenlandse handel drukte op de economische prestaties. De uitvoer van goederen en diensten daalde sterk. Naast de aanhoudende handelsvete tussen de VS en China speelt ook onzekerheid over de brexit met name de Duitse industrie parten. De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast te maken met de overgang naar elektrische mobiliteit. Daartegenover trokken Duitse consumenten wel vaker de portemonnee voor allerhande aankopen, maar ook deze consumentenbestedingen lijken af te nemen.