Nederlandse Amerikaan onder winnaars Nobelprijs voor Economie

Dat heeft de Zweedse centrale bank bekendgemaakt. De onderscheiding is een initiatief van de bank en wordt sinds 1969 uitgereikt.



Imbens, in 1963 geboren in Eindhoven, wordt samen met zijn collega Joshua Angrist geprezen om hun ‘methodologische inbreng voor het analyseren van causale verbanden’. Zij mogen het prijzengeld van een half miljoen euro delen. Imbens, die zijn loopbaan in 1983 begon als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, woont en werkt al decennia in Amerika en is daar professor in de Economie en Toegepaste Econometrie aan de prestigieuze Stanford Universiteit.